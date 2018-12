Borse in calo. Spread intorno a quota 285

Wall Street innesta la retromarcia, con il Dow Jones che cede lo 0,8%, e le Borse europee peggiorano a eccezione di Londra che resiste sulla parita'. Francoforte cede lo 0,9%, Parigi lo 0,65% mentre Milano perde l'1%, appesantita soprattutto da Mediaset (-5,3%), Saipem (-3,6%) e Fca (-2,6%). Giornata negativa in generale per il segmento della moda e dell'auto mentre resistono le utility con A2A ed Enel in rialzo di mezzo punto percentuale. Spread in calo a 285 punti base.