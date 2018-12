Borse in calo. Spread intorno a quota 290

Le Borse europee si muovono in territorio negativo sulla scia del tonfo di Wall Street nella seduta di venerdì - Dow Jones -2,24% e Nasdaq -3,05% - e della performance in netto calo dei listini asiatici (Tokyo -2,12%), complici le tensioni tra Usa e Cina.

Sul fronte monetario, nella settimana decisiva per la Brexit e del summit della Bce in agenda il 13 dicembre, l'euro riporta il cambio sul dollaro sopra quota 1,14.

A un'ora dall'apertura, mentre a Palazzo Madama comincia la sessione di bilancio, a Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,93% a 18.569 punti, All Share sul -0,92%.

Restano i timori per la guerra dei dazi tra Usa e Cina, oltre all'incertezza sul percorso della Brexit. Sul listino male Fca (-3,4%) proprio a causa del tema dazi, mentre Ferrari cede l'1,7% e nel lusso Moncler -2,1%, Ferragamo -2,3%. In difficolta' anche Mediaset (-4,1%) dopo un report negativo. Miste le banche - Intesa cede lo 0,3%, Banco Bpm -0,1% in attesa della decisione sulla cessione degli Npl. Ubi -1%, Unicredit -0,5% - ribassi per Tim, Stm e Prysmian. In rialzo Enel dopo l'intervista dell'a.d. Starace che rilancia sulla mobilita' elettrica.

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 292,7 punti contro 288 della chiusura di venerdi'. Il rendimento e' al 3,165%.