Borse in rialzo con il calo tensioni in Medio Oriente

Borsa, Europa apre positiva: Francoforte +1,12% - Le Borse europee ampliano i rialzi, aprendo la seduta odierna in territorio positivo sui segnali in arrivo da Stati Uniti e Iran che fanno intendere la mancanza della volontà di innescare un'escalation delle tensioni. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,70%. A Francoforte il Dax guadagna l'1,12%, sostenuto anche dal rimbalzo maggiore del previsto della produzione industriale a novembre, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,60% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,40%.

BORSA: PIAZZA AFFARI AVVIO IN RIALZO, FTSE MIB +0,60% - Avvio di seduta in rialzo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi. L'indice Ftse Mib, alla prima rilevazione segna un +0,60% a quota 23.975 punti, mentre l'Ftse All Share guadagna lo 0,61% a 26.081 punti. In rialzo anche l'Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,73% a quota 39.302 punti. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 151 punti, con il rendimento del decennale all'1,39%. Anche le altre principali Borse europee aprono le contrattazioni positive, sulla scia della chiusura in deciso rialzo a Tokyo dove l'indice Nikkei guadagna il 2,31%. Cresce l'attesa per lo sviluppo della situazione internazionale con le tensioni fra Usa e Iran che potrebbero portare nelle prossime ore a sanzioni economiche. Tra le piazze finanziarie, Parigi apre con un +0,62%, Francoforte guadagna l'1,14% mentre Londra avanza dello 0,38%.

Petrolio: apre a 59,73 dollari al barile - Il Brent apre sotto i 60 dollari dopo le 'fiammate' dei giorni scorsi in seguito all'attacco Usa ed alla successiva risposta iraniana. Il greggio passa di mano a 59,73 dollari al barile. Gia' ieri sera aveva terminato in forte calo a New York, dove le quotazioni avevano perso il 4,9% a 59,61 dollari.