Borse, la sfida sui dazi fa sprofondare l'Asia. In risalita Milano ed europee

Piazza Affari ha aperto in lieve rialzo la seconda seduta settimanale con il Ftse Mib a +0,15% e 20.809 punti; All Share +0,16%.

Piazza Affari e le Borse europee tentano il rimbalzo dopo i recenti ribassi. La settimana non è partita con il piede giusto: l'indice Ftse Mib ha lasciato sul parterre oltre un punto percentuale finendo sotto la soglia dei 21mila punti. Ieri sera Wall Street ha archiviato la sua peggior seduta dell'anno in scia all'escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Nella notte i listini asiatici hanno proseguito le vendite dei giorni scorsi. Tokyo ha chiuso con un ribasso dello 0,65% limitando le perdite sul finale. Da Pechino sembra essere arrivato un segnale di allentamento delle tensioni, con le autorità cinesi disposte a non fare scivolare ulteriormente lo yuan nei confronti del dollaro dopo che sono state accusate di manipolazione del cambio. Ieri la valuta è crollata sotto la soglia dei 7 renmimbi per dollaro per la prima volta dalla crisi finanziaria globale. I movimenti sul forex rimangono in primo piano anche oggi. Non sono previste indicazioni macro di rilievo. In Italia l'attenzione rimane rivolta verso le attività di governo in vista della legge di bilancio 2020. A livello societario prosegue la stagione dei conti a Piazza Affari, tra cui spicca oggi Banco Bpm.

Borse asiatiche: in forte calo dopo escalation guerra dazi

I mercati asiatici in netto calo negli scambi mattutini sulla scia della peggior chiusura del 2019 di Wall Street a causa dell'escalation della tensione nella guerra commerciale Usa-Cina. Ieri c'e' stato un forte calo dello yuan cinese nei confronti del dollaro - che ha rotto il livello 7,0 visto come una soglia chiave dagli investitori - e che ha spinto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad accusare Pechino di manipolare la valuta. Lo yuan e' sceso al suo livello piu' basso rispetto al dollaro dall'agosto 2010, alimentando i sospetti che Pechino stia svalutando la sua valuta per sostenere gli esportatori e compensare l'ultima minaccia di Trump di colpire 300 miliardi di merci cinesi con tariffe del 10%. Le tensioni sono aumentate da quando Trump la scorsa settimana ha promesso di imporre nuove tariffe sui beni cinesi a partire dal primo settembre, il che sottoporrebbe praticamente tutti i 660 miliardi di dollari di merci, che vengono scambiate dalle due principali economie del mondo, a dazi punitivi. In tale scenario Tokyo ha chiuso in rosso la sua terza seduta a -0,65%, a Hong Kong l'Hang Seng cede l'1,15%, a Shanghai l'indice Sse perde l'1,72%, la Borsa di Shenzen e' in negativo dell'1,45%, mentre il Kospi arretra dell'1,64%.