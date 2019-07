Borse, la tregua Trump-Xi spinge i listini. Tutte le europee in rialzo

Apertura in calo sotto quota 240 punti base per lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale si attesta a 239 punti, con il tasso del decennale italiano al 2,08% sul mercato secondario.



Partenza in deciso rialzo per le Borse europee, in scia ai listini asiatici. Nei primi minuti di avvio di questa prima seduta della settimana, del mese di luglio e del secondo semestre a Francoforte il Dax sale dell'1,04%, a Parigi il Cac40 guadagna l'1,06% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,94%. I mercati sono sostenuti dalla tregua commerciale raggiunta nel fine settimana tra gli Stati Uniti e la Cina. Nell'incontro che si è svolto sabato nel corso del G20 di Osaka le due super potenze economiche mondiali hanno convenuto di riprendere il confronto e Washington ha deciso di non imporre nuovi dazi sui prodotti cinesi. Un annuncio che è stato letto come un avvicinamento e una volontà a trovare un accordo, dopo l'interruzione delle trattative a maggio, anche se la questione rimane ancora aperta e i due paesi fermi sulle loro posizioni. La giornata sarà movimentata anche da diverse indicazioni macro, tra cui spicca l'indice Pmi manifatturiero di Italia, Francia, Germania, Eurozona e Gran Bretagna relativo al mese di giugno. In uscita anche il tasso di disoccupazione di Italia, Germania ed Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno la la spesa in costruzioni a maggio e l'indice Ism manifatturiero. Si segnala anche l'avvio a Vienna dei due giorni di incontro dell'Opec allargato, in cui dovrebbero essere confermati i tagli alla produzione di petrolio nel secondo semestre.

Borsa Tokyo: balzo in avanti dopo schiarita su guerra dazi Usa-Cina (+2,1% Nikkei) - La schiarita nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina dopo l'incontro di sabato in Giappone tra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese Xi mette le ali ai piedi alla Borsa di Tokyo che chiude in netto rialzo. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida chiude con un rialzo di 454,05 punti a 21.729,97 punti (+2,13%) e l'indice Topix guadagna 33,7 punti a 1.584,85 (+2,17%).