Borse, Milano -0,3%. Lo spread risale a 194 punti

All'indomani della Bce e dopo il pil Usa leggermente sopra le attese (frenato al 2,1% nel secondo trimestre contro stime di +2%) le Borse Ue vivono un'altra seduta all'insegna della volatilita'. Milano, unico listino negativo del Vecchio Continente insieme a Madrid (-0,6%), paga il ribasso del comparto bancario (-0,5% a livello Ue lo stoxx di settore) e chiude a -0,3% nonostante la fiammata di Tim. Quest'ultima e' balzata del 4%, con una forte accelerata nel pomeriggio, dopo l'annuncio del maxi accordo sulle torri con Vodafone, a sua volta in volata sul listino di Londra. Acquisti anche su St (+1,9%), favorita dal buon andamento del comparto tecnologico Usa con i conti oltre le attese di Twitter e Google. Realizzi invece su tutto il comparto bancario, a partire da Ubi (-3%), Finecobank (-2,6%) e Banco Bpm (-1,6%) mentre Prysmian lascia sul terreno il 2,1%. Fuori dal listino principale Bio On rimbalza dopo il crollo di ieri e recupera il 60%. Lo spread chiude in risalita a 194 punti base mentre il petrolio flette dello 0,2% a 55,8 dollari al barile. Sul fronte valutario l'euro si attesta a 1,111 dollari (in chiusura ieri a 1,1161). La divisa vale inoltre 120,8 yen, mentre il dollaro-yen e' pari a 108,7.