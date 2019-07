Borse, Milano chiude a +1,01%. Spread sotto 200 punti

Seduta brillante per le Borse europee, incoraggiate dalle attese su una ripresa dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, da una serie di trimestrali positive e soprattutto dall'accelerata del comparto automotive, il migliore in tutta Europa (+4% l'Euro Stoxx 600, con Fca a +3% sul Ftse Mib). Parigi ha cosi' chiuso in rialzo dello 0,92%, Madrid dell'1,3% circa e Francoforte e' stata la migliore con un +1,64% grazie alla volata di Daimler (+5%), dopo che i cinesi di Baic hanno comprato il 5% della casa automobilistica tedesca. A passo piu' lento Londra (+0,56%), con la sterlina in calo dopo che Boris Johnson e' stato eletto nuovo leader del partito conservatore e di conseguenza nuovo primo ministro al posto della dimissionaria Theresa May.



Piazza Affari, che ha ignorato l'allarme crescita lanciato dal Fmi, ha accelerato nel finale e ha chiuso a +1,01%, sostenuta dalla volata di Pirelli (+8,64% con la concorrente tedesca Continental, in rialzo quasi del 7% a Francoforte). Sul podio del Ftse Mib anche Prysmian (+5,85%), che ha ricevuto la lettera di assegnazione da National Grid Viking Link Limited e Energinet per la realizzazione di Viking Link, la prima interconnessione in cavo sottomarino tra il Regno Unito e la Danimarca, un contratto del valore vicino a 700 milioni di euro. Bene gli industriali e banche in ordine sparso, sebbene lo spread sia calato sotto quota 200 punti (196 punti alla chiusura, dai 201 di ieri). In modesto calo il petrolio (i contratti a settembre del Wti scendono dello 0,28% e quelli del Brent di pari scadenza dello 0,32%), mentre sul fronte dei cambi, l'euro si e' indebolito ed e' scivolato sotto quota 1,12 dollari (vale 1,115 dollari, da 1,119 in avvio e 1,122 ieri). La moneta unica vale 120,528 yen (121 in apertura e 121,03 ieri), mentre il cambio dollaro/yen e' pari a 108,123.