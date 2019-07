Borse, Milano e Francoforte le peggiori.Lo spread recupera, chiude sotto i 200

Borse europee: chiudono in rosso, Milano e Francoforte le peggiori - Le Borse europee chiudono in rosso per le incertezze sulle prossime mosse della Fed. Milano e Francoforte, le peggiori, perdono intorno al 2% dopo le minacce di Donald Trump alla Cina. Su Twitter, nel giorno della ripresa dei negoziati, l'inquilino della Casa Bianca scrive: i cinesi negozino ora o gli conviene sperare che il presidente Usa Donald Trump non venga rieletto. Francoforte e Milano reagiscono peggio degli altri listini perché rappresentano i Paesi più esposti all'export con la Cina. Milano cede l'1,99% a 21.278 punti e Francoforte il 2,18% a 12.147 punti. Parigi arretra dell'1,61% a 5.511 punti e Londra dello 0,52% a 7.646 punti.

Borsa: chiude in netto calo (-1,99%) con bancari e industriali - Seduta pesante per la Borsa valori, penalizzata da un contesto molto negativo per tutti i principali mercati azionari europei che hanno pagato 'i tweet' del presidente statunitense Donald Trump che alimenta e nutre i timori sul negoziato con la Cina sul commercio. Sta di fatto che Piazza Affari, in una giornata in cui si è allargato nuovamente lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, ha perso l'1,99% a quota 21.278 punti; All Share -1,83%. Venduti soprattutto i titoli bancari e quelli più esposti agli scambi commerciali, come Fiat Chrysler (-4,32%).



Rimanendo tra gli industriali, pesante anche Leonardo (-3,23%) e Pirelli con un -2,82% nel giorno in cui la società ha annunciato il rinnovo del patto che la governa. Passando ai bancari e ai finanziari in genere, Unicredit a -3,23%, Intesa Sanpaolo -1,27%, Bper -3,91%, Banco Bpm -1,53%. Non fanno eccezione gli energetici: Enel a -1,23%, Eni -1,08%, Italgas -1,77%, quest'ultima in scia ai conti. Telecom Italia ha chiuso con un calo del 3,47% a quota 0,5058 euro per azione, mentre Juventus Fc ha lasciato lo 0,91%.

Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude sotto i 200 punti - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude sotto i 200 punti a 198 punti, dopo aver toccato un massimo dal 22 luglio di 203 punti e dopo aver aperto a quota 197. Il rendimento si attesta all'1,583%, dopo un top all'1,647%.