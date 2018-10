Borse, Milano fallisce il rimbalzo: -0,52%. Lo spread torna a salire: 309

Il rimbalzo di Wall Street, che aveva aiutato le borse europee nella prima parte della seduta, non ha rilanciato l'Europa, che ha chiuso la seduta poco mossa: Parigi -0,2%, Francoforte -0,13%, Londra -0,16% e Madrid -1,1%. Piazza Affari (-0,52%, ma guadagnava in giornata l'1%) è stata penalizzata da un nuovo allargamento dello spread a 309 punti, con i rendimenti al 3,589%.

Di nuovo in rialzo e sempre sopra la soglia psicologica dei 300 punti base lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e il Bund benchmark, ha chiuso a 309 punti base, dopo l'avvio a 302 e dai 305 della chiusura di ieri. In rialzo anche il rendimento del BTp benchmark decennale che ha finito al 3,59%, dopo l'apertura al 3,55% e il 3,58% di ieri.

Nel terzo trimestre JPMorgan Chase, prima delle grandi banche americane a pubblicare i risultati, ha visto salire l'utile netto del 24,5%, superando le previsioni, grazie alle attività consumer, che hanno bilanciato l'indebolimento di quelle di trading. Come si legge in una nota, nei tre mesi a settembre l'istituto ha messo a segno profitti per 8,38 miliardi di dollari, 2,34 dollari per azione, contro i 6,732 miliardi, 1,76 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso. Gli analisti attendevano un dato a 2,25 dollari.

Nel terzo trimestre Citigroup, come anche JPMorgan Chase nelle ore precedenti, ha battuto le stime degli analisti con profitti in rialzo del 12%, grazie anche alla politica di riduzione dei costi e al miglioramento del fatturato da trading. Come si legge in una nota, nei tre mesi a settembre la banca newyorkese ha messo a segno profitti per 4,622 miliardi di dollari, 1,73 dollari per azione, in rialzo dai 4,133 miliardi, 1,42 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso e meglio degli 1,69 dollari attesi dagli analisti. Il fatturato è rimasto sostanzialmente invariato a 18,389 miliardi, contro i 18,419 miliardi dello stesso periodo del 2017, ma al di sotto dei 18,45 miliardi previsti dal consensus.