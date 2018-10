Borse, Milano maglia rosa in Ue: +1,78%. Spread in calo a quota 310 punti

Piazza Affari ha chiuso in netto rialzo la quarta seduta settimanale, favorita da un contesto internazionale positivo con la stagione delle trimestrali che sta prendendo sempre piu' slancio, con i primi risultati che sembrano riflettere il buon momento dei principali indicatori macroeconomici. Sul fronte interno, invece, sembrano dare segnali incoraggianti le rassicurazione dei 'big' del governo nei confronti dell'Unione europea. Una mano l'ha data anche il governatore della Bce, Mario Draghi, che si e' detto fiducioso di un accordo tra Roma e Bruxelles sulla manovra, ha confermato la fine del quantitative easing ma anche dell'intenzione di mantenere a zero i tassi d'interesse nell'Eurozona.

Al termine di una giornata condotta sempre con un rialzo robusto, il Ftse Mib ha chiuso con un +1,78% a quota 18.815 punti (sui massimi di giornata); il All Share +1,71%.

Ben intonati i finanziari e i bancari in particolare, grazie anche al livello dello spread che si e' mantenuto sotto i 310 punti (per chiudere a quota 310). Da segnalare senza dubbio il balzo di Mediobanca che ha chiuso a 7,78 euro per azione, in crescita del 3,84% nel giorno in cui ha archiviato il primo trimestre 2018-2019 con ricavi in crescita di quasi il 7% e un utile netto che, nonostante una flessione del 18% per mancanza di plusvalenze rispetto allo stesso trimestre dell'esercizio precedente, ha battuto le attese degli analisti.