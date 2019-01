Borse, Piazza Affari in netto calo per timori sulla Cina. Spread su senza QE

Borse in netto calo per i timori sulla Cina. Spread in aumento nel primo giorno senza QE

Dopo un avvio negativo al di sotto comunque del punto percentuale, Piazza Affari ampia le perdite in linea con la cattiva partenza delle Borse europee e la chiusura molto debole dell'Asia: l'indice Ftse Mib cede il 2%, con Saipem in calo di oltre il 3%, Bper del 2,7% e Ubi di due punti e mezzo. Male anche Fca (-2,7%), con Enel che prova a tenere (-0,5%) mentre tra i titoli principali la sola Juventus (+0,3%) segna un andamento leggermente positivo. Lo spread tra Btp e Bund e' in rialzo a 255 punti, nel primo giorno dell'anno e nel primo giorno senza piu' il Qe della Bce. Il differenziale aveva chiuso il 2018, venerdi' scorso a quota 252 punti. Il rendimento del decennale si attesta al 2,739%.

Borsa: Asia scivola su Cina, cede Hong Kong

Giornata pesante sulle Borse asiatiche per i timori della crescita cinese: Hong Kong si avvia alla chiusura su perdite attorno al 3%, Shanghai e Shenzhen cedono oltre un punto percentuale. A innescare le vendite, la discesa sotto quota 50 per la prima volta dal maggio scorso dell'indice pmi cinese, che con la guerra dei dazi aumenta le incertezze sulla crescita economica. Con Tokyo ancora chiusa per le festivita' di inizio anno, Seul e Sidney hanno ceduto l'1,5%. Molto deboli i futures sull'avvio delle Borse europee.