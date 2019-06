Borse ok sull'ipotesi stop dazi sul Messico. Spread sotto 270

Le Borse europee sono vivaci a meta' seduta tra la speranza che vengano scongiurati i dazi Usa sul Messico, l'attesa del rapporto mensile sull'occupazione statunitense e l'incremento dei prezzi del petrolio con l'attenzione degli operatori all'incontro tra i ministri dell'Energia di Arabia Saudita e Russia a San Pietroburgo. Parigi e' la migliore e guadagna l'1,5% (con Sanofi protagonista dopo l'indicazione del nuovo Ceo, Paul Hudson, proveniente da Novartis) mentre Piazza Affari sale dell'1%, mentre nel frattempo continuano a moderarsi le tensioni sui titoli di Stato, con i rendimenti dei Btp a 10 anni in calo al 2,43 per cento e lo spread, il differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi equivalenti, che si stringe a 266 punti base.



Il paniere delle big della Borsa di Milano e' guidato da Juventus Fc (+4%) che torna ai massimi da meta' aprile nell'attesa della scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione: non si placano le voci su un possibile arrivo di Pep Guardiola nel caso in cui il suo attuale club, il Manchester City, fosse escluso dalla prossima Champions League.



In scia la holding Exor (+3,1%), socio di controllo di Juventus, all'indomani del ritiro dell'offerta di Fiat Chrysler (-0,1%) su Renault. Bene Saipem (+3%) nel comparto petrolio. Sotto i riflettori Mediaset (+3%): oggi pomeriggio e' previsto un cda straordinario per varare un riassetto societario con possibile spostamento della sede legale nei Paesi Bassi.

La societa' ha smentito le indiscrezioni del lancio di una offerta pubblica sulle quote di minoranze di Mediaset Espana (sospesa quando segnava +8,7%). Petrolio in rialzo a 53,2 dollari al barile nel Wti luglio e a 62,4 dollari al barile nel Brent agosto. Euro/dollaro stabile sui valori dell'avvio a 1,1269. Euro/yen a 122,27 (122,17 ieri) e dollaro/yen a 108,51 (da 108,3).