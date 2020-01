Borse, per Wall Street chiusura 2019 da record: Nasdaq +35,2% in un anno

Economia

Wall Street ha chiuso in rialzo l'ultima seduta dell'anno e ha brindato a una serie di record per i suoi maggiori listini. Il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,30% a 8.972,60 punti e ha ottenuto il miglior progresso annuale annuale degli ultimi sei anni con un +35,2%. Il Dow Jones ha portato a casa lo 0,27% attestandosi a 28.538,44 punti e nel 2019 ha fatto registrare un +22,3%, il miglior risultato dal 2017. Per l'indice S&P 500 (+0,29% a 3.230,78 punti nell'ultima seduta) è stato il miglior anno dal 2013, con un progresso del 28,9%.