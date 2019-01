Borse, Piazza Affari in netto calo per timori sulla Cina. Spread su senza QE

Borsa: sempre in calo con banche (-1,03%) sospesa Carige, ok Juve

Piazza Affari prosegue in calo la prima seduta dell'anno, in linea con gli altri principali mercati azionari europei, tutti intimoriti dalle prospettive di crescita globale, dalle tensioni commerciali internazionali e, passando al fronte interno, dalla possibile instabilita' politica: al parziale circa di meta' seduta il Ftse Mib perde l'1,03% a quota 18.135 punti; All Share -1,07%. La giornata e' caratterizzata dal commissariamento di Carige dopo il fallimento dell'aumento di capitale nell'assemblea dell'istituto dello scorso 22 dicembre (le azioni della banca ligure sono state comunque sospese dalla Consob prima dell'inizio degli scambi). Tra gli altri finanziari, Unicredit -2,44%, Intesa Sanpaolo -2,13%, Generali -1,27%. In flessione anche industriali (Fca -2,78%), energetici (Eni -1,24%), mentre Telecom Italia lima lo 0,10% in attesa di sviluppi rispetto alla richiesta di Vivendi di convocare un'assemblea straordinaria degli azionisti. Nel lusso, Ferragamo in rialzo dello 0,93%. Bene anche il titolo Juventus Fc che mette a segno un exploit del +6,59%.

Spread in aumento nel primo giorno senza QE

Lo spread tra Btp e Bund e' in rialzo a 255 punti, nel primo giorno dell'anno e nel primo giorno senza piu' il Qe della Bce. Il differenziale aveva chiuso il 2018, venerdi' scorso a quota 252 punti. Il rendimento del decennale si attesta al 2,739%.

Borsa: Asia scivola su Cina, cede Hong Kong

Giornata pesante sulle Borse asiatiche per i timori della crescita cinese: Hong Kong si avvia alla chiusura su perdite attorno al 3%, Shanghai e Shenzhen cedono oltre un punto percentuale. A innescare le vendite, la discesa sotto quota 50 per la prima volta dal maggio scorso dell'indice pmi cinese, che con la guerra dei dazi aumenta le incertezze sulla crescita economica. Con Tokyo ancora chiusa per le festivita' di inizio anno, Seul e Sidney hanno ceduto l'1,5%. Molto deboli i futures sull'avvio delle Borse europee.