Piazza Affari gira in positivo. Spread poco mosso a 254 punti

Dopo un avvio debole, le Borse europee cercano la via dei rialzi e si portano in territorio positivo, anche se con guadagni molto modesti, dopo il discorso di Mario Draghi, in apertura del Forum di Sintra. Il presidente della Banca centrale europea ha sottolineato che, se non ci saranno miglioramenti della congiuntura, saranno necessari ulteriori stimoli, tanto più che il quantitative easing (Qe) ha ancora considerevole spazio a disposizione.



Draghi ha inoltre sottolineato che, in un contesto in cui i rischi restano orientati al ribasso e si prevede debolezza per i prossimi trimestri, ulteriori tagli dei tassi di interesse restano parte degli strumenti a disposizione della Bce. I listini europei guadagnano dunque terreno: Piazza Affari sale dello 0,36% (in precedenza calava dello 0,4% circa), Parigi guadagna lo 0,38%, Londra e' sulla parita', mentre Francoforte (-0,09%) e Parigi (-0,19%) riducono i ribassi.