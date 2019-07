Borse positive guardando alla Fed. Btp, prese di beneficio: spread sopra 200

Virano al rialzo i Btp sul mercato secondario e riprendono a salire i rendimenti dei titoli di Stato e lo spread Btp/Bund. Complici le prese di beneficio dopo il rally dei giorni scorsi, le vendite sui bond italiani stanno facendo impennare lo spread Btp/Bund che ieri si era attestato in chiusura sotto quota 200 punti base per la prima volta da maggio 2018. Al momento il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco viene indicato a 203 punti base, in aumento di 4 centesimi rispetto ai 199 punti base di ieri al termine degli scambi. Torna a salire anche il rendimento, che ha aperto all'1,58% per poi imboccare con decisione la strada del rialzo (all'1,65%, dall'1,62% del closing della vigilia.

Borse europee positive ma senza slancio, in una giornata priva della guida di Wall Street, chiusa per la festività del 4 luglio. Anche oggi Piazza Affari segna la performance migliore, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,6% e tornato sopra i 22mila punti, livello che non vedeva da meta' aprile. A spingere gli acquisti ancora il calo dello spread. Nel resto dei mercati prevale la cautela, in attesa di novita' sul fronte commerciale e delle prossime indicazioni dalle banche centrali.



Parigi e Francoforte sono piatte mentre Londra sale dello 0,11%. A Milano in volata il comparto bancario, con Unicredit in grande spolvero (+4,18%), dopo la vendita di un portafoglio di Npl in Bosnia per 24,5 mln di euro. Premiate tutte le banche con Ubi Banca (+5%), Banco Bpm (+2,7%), Intesa Sanpaolo (+1,95%) e Bper Banca (+2,22%) in cima al listino. Acquisti su Azimut (+1,19%) che ieri ha confermato il target dell'utile 2019 a 300 mln di euro. Realizzi sulle utility, grandi protagoniste delle ultime sedute, dopo la corsa delle ultime sedute. In coda al listino Leonardo e Campari (-1,4%).



Il mercato valutario e' poco mosso, considerato anche il clima festivo per gli operatori Usa. L'euro/dollaro e' tornato sopra 1,13 dopo il tweet di Trump che ha accusato nuovamente Europa e Cina di manipolare il cambio e di immettere liquidita' nel sistema per competere con gli Usa. La divisa unica e' tornata poi a scambiare in prossimita' del primo supporto in area 1,1257 a 1,1288 (come ieri in chiusura).



Euro stabile contro lo yen a 121,64 (121,51). Il dollaro/yen e' a 107,75. Sul mercato petrolifero prezzi in leggero calo, dopo i rialzi della vigilia nonostante le scorte Usa siano scese meno delle attese. 'Questa mattina sono in corso prese di profitto - spiegano gli analisti di Mps Capital Services - ma le quotazioni continuano a scambiare all'interno della fascia di prezzo che il presidente russo Putin ha definito come ragionevole, ossia tra 60 e 65 dollari'. Il Brent e' infatti a 63,77 dollari (-0,08%) mentre il Wti e' a 57,08 dollari (-0,45%).