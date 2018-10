Borse positive in attesa di Draghi. Milano risale con le banche. Spread a 311

Le Borse europee sono positive, in attesa del direttivo della Bce. La Borsa di Milano accelera, con un più 1,57 per cento dell'indice Ftse-Mib a tarda mattina, mentre anche il resto d'Europa si orienta al recupero, con valori più moderati, dopo i cali segnati ieri in scia alla debolezza di Wall Street. Ma l'ondata di ribassi che ieri si erano aggravati oltre Atlantico sul finale, dopo aver lambito l'Asia (Tokyo ha chiuso al meno 3,72%) non sembra estendersi al Vecchio Continente. Francoforte risale dell0 0,58 per cento, Parigi dell'1,32 per cento. Londra, che ieri non aveva subito cali, invece segna un più mesto più 0,01 per cento.

A Piazza Affari i maggiori rialzi riguardano Prysmian (+3,8%), Pirelli (+3,75%), Mediobanca (+3,55%) e Brembo (+3,03%); all'opposto i cali più netti sono su A2a (-3,61%), Telecom Italia (-1,59%), Italgas (-1,38%) e Mediaset (-0,94%). Infine, dopo il ricrearsi di tensioni ieri oggi sui titoli di Stato si assiste a una stabilizzazione e lievi calmieramenti, con i rendimenti dei Btp decennali che si limano al 3,51 per cento, mentre lo spread rispetto ai tassi dei Bund equivalenti di modera a 311 punti base. Infine l'euro, che ieri era sceso ai minimi da oltre due mesi, risale leggermente a 1,1412 dollari.