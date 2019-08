Il Conte-bis piace agli investitori. Borsa in rialzo e spread verso 190

La trattativa per far nascere un nuovo governo Pd-M5s e l'ipotesi di un Conte bis raffredda lo spread che in apertura e' in calo di quasi dieci punti rispetto alla vigilia a 191 punti base. Ma sui mercati europei resta la cautela. L'avvio di seduta, infatti, e' tiepido per le principali Borse europee all'indomani del G7 che si e' chiuso con toni piu' concilianti da parte di Trump rispetto alle trattative con la Cina. Il Ftse Mib e' intorno alla parita' (+0,1%) in scia con Madrid, mentre Francoforte apre in territorio leggermente negativo (-0,2%) cosi' come Londra (-0,26%) e Parigi (-0,4%).



L'incertezza sullo scacchiere del commercio internazionale rimane, visto che alla fine di questa settimana, salvo sorprese, dovrebbero entrare in vigore sia i nuovi dazi annunciati da Cina (5-10% su 75 miliardi di import dagli USA) sia quelli voluti da Washington (balzelli extra del 15% su 130 miliardi di beni cinesi). Nell'agenda macroeconomica sono attesi i profitti industriali in Cina e la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, mentre il Pil della Germania nel secondo trimestre si conferma in diminuzione dello 0,1% nel secondo trimestre (+0,4% su anno) Per ora, l'economia tedesca non e' ancora in una recessione tecnica, ma il rischio, spiegano gli analisti, e' aumentato.



Tornando a Milano, la migliore del listino principale e' Saipem (+1%) assieme ai bancari, che beneficiano della possibile schiarita sul fronte politico, da Ubi (+0,8%) a Banco Bpm (+0,7%). In fondo al listino nuova seduta in rosso per la Juventus (-2,1%), Cnh (-0,8%) e UnipolSai (-0,7%). Sul mercato dei cambi, la moneta unica in avvio passa di mano a 1,11 dollari, stabile rispetto alla vigilia, e a 117,38 yen (117,783), con il biglietto verde vale 105,6 yen (105,999). Poco mosse, infine, la quotazioni del petrolio, con il Wti di ottobre a 53,8 dollari (+0,3%) e il Brent a 59 (+0,4%).