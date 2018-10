Borsa, Piazza Affari in rialzo. Spread in netto calo intorno ai 290 punti

La Borsa di Milano lima i guadagni, ma prosegue in territorio positivo, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,67%. Anche lo spread e' in calo. I mercati sembrano reagire alla cauta 'apertura' del governo a Bruxelles, dopo che ieri sera il premier Giuseppe Conte ha parlato della volonta' di "accelerare" la discesa del rapporto deficit/Pil nell'arco del triennio. A Piazza Affari in luce i titoli bancari, che pero' nei giorni scorsi erano stati i piu' penalizzati. I migliori sono Banco Bpm (+3,13%), Bper (+1,94%), Intesa Sanpaolo (+1,59%) e Ubi (+1,58%). I peggiori invece sono due titoli del lusso: Moncler (-1,29%) e Luxottica (-0,54%).

Titoli Stato: spread si restringe a 284 punti in apertura, poi risale a 289

Dopo due ore di contrattazioni lo spread tra Btp e Bund resta sotto la soglia dei 290 punti, a 289, sugli schermi Bloomberg. Il rendimento del decennale del Tesoro e' in rialzo al 3,34%. In apertura lo spread tra Btp e Bund tedeschi si era ristretto a quota 284 punti, dopo aver chiuso ieri a 304 punti, il top dal 29 maggio 2014.

I mercati guardano sempre con preoccupazione all'alta tensione tra la Ue e il governo italiano ma apprezzano il segnale che il governo ha deciso di mandare a Bruxelles per la commissione Ue, che e' quello di una "accelerazione della discesa del debito pubblico". Il deficit/Pil, secondo quanto dovrebbe emergere piu' chiaramente questa mattina, sara' del 2,4% nel 2019 ma poi e' destinato a scendere negli anni successivi. In pratica il governo intende mantenere il rapporto al 2,4% solo nel 2019 e non per tre anni.