Borse: tonfo di Wall Street. Trump attacca la Fed: "Impazzita"

Borse: tonfo a Hong Kong e Shanghai in caduta dopo il tonfo di Wall Street





Pesanti perdite per le Borse asiatiche, nella mattina di oggi, dopo il tonfo di ieri di Wall Street. Tokyo ha segnato un ribasso del 3,2% in mattinata, ai minimi da dieci mesi, mentre Shanghai ha segnato il punto piu' basso dalla fine del 2014. L'indice Composite di Shanghai ha aperto la seduta in ribasso del 3,04%, estendendo le perdite nel corso della mattinata e andando in pausa in ribasso del 4,34%, a 2607,44 punti, mentre l'indice Component della Borsa di Shenzhen ha aperto in ribasso del 3,22%, e ha chiuso la seduta mattutina in calo del 5,19%, a 7595,2 punti. Pesante calo anche a Hong Kong, dove l'indice Hang Seng, ha chiuso la mattinata con un ribasso del 3,76%, a 25.207, 02 punti, mentre a Tokyo, il Nikkei 225, viaggia ora attorno a un ribasso del 4,1%. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva puntato il dito contro la Federal Reserve dopo il tonfo di Wall Street. "E' impazzita", ha dichiarato, tornando a dirsi "non felice" dei rialzi dei tassi di interesse operati dalla banca centrale americana.





Trump: accusa Fed dopo tonfo Wall Street,"impazzita"





Il presidente Donald Trump torna all'attacco della Federal Reserve dopo il tonfo di Wall Street, la Fed, che ha alzato i tassi d'interesse tre volte dall'inizio dell'anno. "E' impazzita", ha tuonato il presidente, definendo il crollo della Borsa Usa "una correzione attesa da tempo". Gli analisti segnalano come l'utilizzo della parola "correzione" da parte di Trump possa preludere ad ulteriori pesanti cali sui principali listini Usa perche' tecnicamente indica perdite di almeno il 10% rispetto ai massimi delle ultime 52 settimane. Mercoledi' sia lo S&P 500 e sia il Dow Jones hanno registrato il calo giornaliero piu' pesante dallo scorso 8 febbraio. In caduta libera anche i titoli tecnologici.



Netflix ha perso l'8,38%, Amazon il 6,15% e Apple il 4,6%, pari a 120 miliardi di dollari andati in fumo in valore di mercato, considerando queste tre societa'. E se gli analisti appaiono divisi sul tasso di sviluppo dell'economia americana che potrebbe aver raggiunto il picco, sono concordi nel giudicare preoccupanti le tensioni commerciali tra Washington e Pechino e la frenata dell'economia cinese che avrebbe ricadute di portata globale. Ma Trump ha puntato il dito contro la Fed, guidata da Jerome Powell che lui stesso ha nominato, rea di alzare i tassi troppo velocemente in un contesto di bassa inflazione e dati economici positivi. La scorsa settimana il governatore Powell ha tenuto a precisare come le decisioni della banca centrale Usa siano guidate esclusivamente dai dati macro. "E' quello che facciamo e continueremo a fare", ha assicurato Powell escludendo influenze da parte della politica.