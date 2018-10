Borse Ue giù. Piazza Affari maglia rosa. Lo spread cala a quota 315 punti

Le Borse europee diventano contrastate, in attesa del direttivo della Bce. L'istituto, che ha ormai dato tutte le indicazioni necessarie per la fine del Qe, e' atteso al varco per capire quando sara' il primo rialzo dei tassi. Il mese piu' gettonato e' settembre. Londra perde lo 0,43%, Milano avanza dello 0,63%, Parigi dello 0,73% e Francoforte dello 0,11%.

Positivi i futures Usa in vista di un miglioramento della bilancia commerciale in settembre. Sono attese poi le scorte, gli ordini, i sussidi di disoccupazione e le vendite di case, per concludere con l'indice manifatturiero Fed di Kansas City.

Sui listini pesa il clima di sfiducia sui conti trimestrali dopo i risultati dell'inglese Wpp (-15,53%), attiva nei servizi alle imprese, del colosso tedesco dei condizionatori Dometic (-8,67%) e del produttore svedese di macchinari per l'edilizia Epiroc (-8,79%). In controtendenza la banca svizzera Ubs (+1,47%), mentre rimbalzano i tecnologici Stm (+2,92%) e Asml (+1,74%) dopo i conti di Siltronic (+7,98%), migliori delle stime.

A Milano, con lo spread in leggero calo a 318 punti dai 320 della vigilia, le banche prendono la via del rialzo: Mediobanca sale dell'1,8% in attesa della trimestrale, corrono anche Intesa Sanpaolo e Unicredit (+1,4%), Bper Banca avanza dell'1,3%, rialzi di poco inferiori al punto percentuale per Ubi Banca e Banco Bpm.

Oltre alle banche, il mercato premia Ferragamo che avanza dell'1,3%, positive Leonardo (+0,9%) e Poste (+0,87%). Le vendite piu' pesanti colpiscono Mediaset (-2,16%) e St (-2%) dopo la debacle della vigilia con il crollo dei chip. Virano al ribasso le utilities, pesanti anche i titoli oil con il calo del prezzo del greggio.

Fuori dal listini principale, bene Salini Impregilo che sale dell'1,7% dopo nuove commesse negli Usa per 400 mln di dollari. Il titolo migliore del listino e' Tesla (+7,8%) che si allinea all'andamento a Wall Street mentre continua a perdere terreno Tiscali (-7,8%) dopo l'annuncio dell'interruzione delle negoziazioni con i principali azionisti della societa' in relazione a un bond.