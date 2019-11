Borse Ue in rialzo con la Lagarde. Piazza Affari, Fca continua a salire

Borse europee positive a meta' seduta, nel giorno del debutto di Christine Lagarde alla Bce. Da oggi l'istituto centrale comincera' ad acquistare asset al ritmo di 20 miliardi di euro ogni mese, cosa messa in conto dai mercati che guardano piuttosto al buon segnale arrivato dalla Cina: l'attivita' manifatturiera, infatti, e' rimbalzata ad ottobre, segnando la sua migliore performance da oltre due anni. L'indice dei direttori d'acquisto (Pmi) per il settore manifatturiero, calcolato da IHS Markit per il gruppo Caixin, si e' attestato a 51,7 il mese scorso, in aumento rispetto a 51,4 di settembre. I listini continuano a tenere d'occhio le trattative sul commercio internazionale tra Stati Uniti e Cina, e proprio ieri il presidente americano, Donald Trump, ha rassicurato che un accordo verra' firmato anche se finora non c'e' certezza ne' sui tempi ne' sul luogo. Negli States c'e' inoltre grande attesa per la diffusione a breve dei dati sul mercato del lavoro relativi al mese di ottobre.



Milano, in un giorno di festivita', sale dello 0,3% con lo spread abbastanza stabile in area 144 punti. Parigi guadagna lo 0,41%, Parigi lo 0,36% e Londra lo 0,4%. E' al palo Madrid che oscilla attorno alla parita'. Venendo ai Piazza Affari continuano a salire le Fca (+1,4%), dopo la volata delle ultime due sedute sull'onda dell'annuncio delle trattative di fusione con Psa Peugeot (+2,7%). Operazione che porterebbe alla nascita del quarto gruppo auto al mondo. Non si arresta la corsa di Amplifon (+2,7%), sugli scudi dalla pubblicazione dei conti dei primi nove mesi. Sono deboli le banche, con Ubi in retromarcia dello 0,8% e Bper dello 0,75%. Recordati arretra del'1% all'indomani dei conti dei primi nove mesi, nonostante l'utile sia salito del 6,6% a 253,7 milioni di euro. Fuori dal paniere principale, Cattolica (-5,3%) registra la performance peggiore del listino all'indomani della revoca alle deleghe dell'ad Alberto Minali. Sul fronte dei cambi, l'euro e' stabile sopra la soglia di 1,11 dollari, a 1,1154 dollari. Il petrolio perde quota: arretra dello 0,8% a 54,59 dollari al barile.