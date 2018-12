Borse Ue positive grazie a fiducia su Usa-Cina. Spread a 286

Apertura positiva per le Borse europee dopo il rally della vigilia, innescato dall'ottimismo di Trump sui colloqui con la Cina. La cifra di fondo resta pero' quella dell'incertezza: lo stesso Trump ieri ha poi spaventato i mercati con un possibile 'shutdown', una paralisi del Governo federale, se i democratici gli impedissero di costruire il muro al confine con il Messico.

Sul fronte europeo, e' arrivato questa mattina l'annuncio del voto di sfiducia al Governo May per questa sera, mentre il premier italiano Conte incontrera' a Bruxelles il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker sulle modifiche alla manovra di bilancio per evitare procedure Ue contro l'Italia. In avvio di giornata, Parigi sale dello 0,5%, Francoforte dello 0,37% mentre Londra sale dello 0,4%. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,4%, mentre lo spread BTp/Bund ha aperto in ribasso a 283 punti.

Sull'azionario milanese, in asta di volatilita' Salvatore Ferragamo (-4,9%) all'indomani dell'annuncio dell'uscita a gennaio del cfo Ugo Giorcelli. In calo i bancari, con Ubi Banca che cala dell'1,78% mentre Banco Bpm scende dell'1,25%. Positive le utilities a partire da A2a (+1,8%) ed Enel (+1,5%). Acquisti anche su Telecom (+0,8%). Il petrolio e' in rialzo (+0,77% il Wti a febbraio a 52,05 dollari e +0,85% il Brent a 60,71). Sul valutario, l'euro/dollaro resta in area 1,132 (come ieri) mentre l'euro/yen e' a 128,41 (da 128,44) e il dollaro/yen a 113,41 (113,45). La sterlina si conferma in area 0,90 per un euro