Borse Ue sprint dopo tregua su dazi. A Milano rally dell'industria. Spread giù

Le Borse europee sono in netto rialzo, con acquisti anche oltre i due punti percentuali dopo la "tregua" commerciale di novanta giorni raggiunta da Cina e Usa a margine dei lavori del G20, a Buenos Aires. Il Ftse Mib guadagna oltre il 2,3% a 19.622 punti, Francoforte avanza del 2,7% a 11.563 punti. Sprint anche sulla Borsa di Londra (+2,17%), sui listini di Parigi (+2,2%) e di Madrid (+1,7%).



L'andamento delle europee segue quello delle piazze finanziarie asiatiche, in rally dopo l'accordo sui dazi, che è comunque temporaneo, in attesa di una pace definitiva e non ancora scontata) tra i due Governi. La Borsa di Tokyo archivia gli scambi in rialzo dell'1%, la Borsa di Shanghai in progresso del 2,5%. Venerdì scorso, Wall Street ha chiuso gli scambi in territorio positivo, con il Dow a 25.538 punti (+0,79%).



Sul paniere di Milano, confortato anche dai segnali di distensione tra Roma e Bruxelles, c'è euforia tra i titoli industriali: Stm è maglia rosa (+6%); sono in spolvero Brembo (+4%), Cnh (+4,3%), Fca (+3,8%), Prysmian (+4%) e Saipem (+4%).

Corrono hli energetici (Eni +1,91%, Enel +0,96%, Saipem +4,92%) e, nel lusso, Ferragamo (+2,41%). Telecom Italia e Mediaset in rialzo rispettivamente dello 0,66% e dello 0,44%. Per quanto riguarda i finanziari, Unicredit +3,25%, Intesa Sanpaolo +3,22%, Generali +0,71%. Bene Banco Bpm (+3,29%), dopo l'operazione di riassetto del credito al consumo e l'accordo vicino per la cessione di 7,8 miliardi di sofferenze.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi registra un nuovo ulteriore raffreddamento a 283 punti base, con un rendimento al 3,17%.

Cina: Borse in rally dopo tregua sui dazi, Shanghai +2,91%

Chiusura in forte rialzo per le Borse cinesi, trainate dalla tregua sui dazi raggiunta da Cina e Stati Uniti nel fine settimana dopo l'incontro tra il presidente Usa, Donald Trump, e il presidente cinese, Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires. L'indice Composite della Borsa di Shanghai ha terminato la seduta in rialzo del 2,57%, a 2654,8 punti, mentre l'indice Component della Borsa di Shenzhen ha guadagnato il 3,27% a fine seduta, a 7938,47 punti. La tregua sui dazi, di cui Cina e Stati Uniti hanno dato versioni differenti, e' stata bene accolta anche dalle altre piazze asiatiche, con il Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso con un rialzo di un punto percentuale, e Hong Kong in rialzo del 2,3%.

Dazi: Trump, Pechino li ridurra' e rimuovera' su auto dagli Usa

"La Cina ha concordato di ridurre e rimuovere i dazi sulle automobili che entrano in Cina dagli Usa, attualmente al 40%". Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, un giorno dopo aver concordato con il collega cinese, Xi Jinping, una tregua di 90 giorni nella guerra commerciale tra le due principali economie del mondo.

Trump non fornisce ulteriori dettagli nel suo primo riferimento alla disputa commerciale con la Cina, dopo l'incontro con il Xi Jinping. La disputa sulle auto ha tenuto banco nelle divergenze tra Washington e Pechino proprio nei giorni antecedenti l'attesissimo incontro. La settimana scorsa lo Us Trade Representative, Robert Lighthizer, aveva definito "oltraggiose" le tariffe applicate dalla Cina sulle auto statunitensi e a poche ore di distanza era arrivata la replica del ministero degli Esteri di Pechino. "Se gli Stati Uniti non avessero provocato tensioni commerciali e non avessero imposto tariffe, aggiuntive, le tariffe cinesi sulle auto statunitensi sarebbero state solo del 15%", ha spiegato un portavoce.