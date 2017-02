Borse volatili, tensione sui bond. Spread sopra quota 200 punti

FOCUS BORSE/ Rapida inversione di tendenza per Piazza Affari che dopo un avvio in positivo ha preso la via del ribasso insieme ai bancari, partiti bene e poi andati in rosso. Resta alta la tensione sui bond con lo spread BTp/Bund a 201 punti base. Si sono indebolite comunque anche le altre Borse europee: Francoforte e' passata in rosso con un -0,10%, Parigi e' tornata sui livelli della vigilia e Londra cede lo 0,24%. Milano segna la performance peggiore con un calo dello 0,74%. La performance peggiore e' quella di Yoox Net-a-Porter che lascia sul terreno il 2,7% all'indomani dei dati preliminari del 2016 con il fatturato del quarto trimestre leggermente inferiore alle attese del mercato. Ma sono ancora le banche a dare il tono con Bper che cede il 2% cosi' come Ubi Banca. Male anche Intesa Sanpaolo (-1,6%), Banco Bpm (-1,17% dopo il -5,98% della vigilia), Banca Mediolanum (-0,9%) che a breve diffondera' i dati e Mediobanca (-0,8%) che aveva aperto in netto rialzo e ha poi girato nel giorno del cda che approva i dati. Tiene Unicredit (+0,16%) al terzo giorno di aumento di capitale con le risparmio che prima non hanno fatto prezzo in apertura e poi sono entrate per essere subito fermate in asta di volatilita' a +2,36%. In rialzo dello 0,57% i diritti. Il titolo migliore del listino e' Enel con un +0,46% in attesa dei dati domani e dopo il giudizio positivo di Morgan Stanley