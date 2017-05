boschi chiama gli avvocati severino e zencovich. fiducia di gentiloni

Maria Elena Boschi imbraccia la linea difensiva dura e decide, affidandosi a principi del foro come i penalisti Paola Severino e Zeno Zencovich, di portare in tribunale l'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli. Una posizione anticipata in un colloquio che, a quanto si apprende, la sottosegretaria avrebbe avuto stamattina con il premier Paolo Gentiloni dal quale Boschi avrebbe ricevuto sostegno ad andare avanti. Appoggio che l'ex ministro trova anche in Matteo Renzi, convinto della trasparenza della fedelissima che oggi ha trascorso una "normale" giornata di lavoro e domani sara' al Nazareno per la prima riunione della cabina di regia tra il vertice dem, il governo e i capigruppo.

L'obiettivo del governo e del Pd e' di far abbassare il clamore mediatico di una vicenda che, e' il timore tra i dem, potrebbe invertire il trend positivo dei sondaggi i quali, dopo la rielezione di Renzi, secondo Swg, ridanno il Partito Democratico sopra il 30 per cento. Per questo, mentre la sottosegretaria decide di andare fino in fondo portando in tribunale De Bortoli, il premier e i ministri preferiscono non intervenire pubblicamente. Anche il segretario dem, consapevole che una sua parola, darebbe fuoco alle polveri delle opposte tifoserie tace e tiene a bada l'insofferenza per un'accusa che ritiene infondata.

Tra i renziani, pero', gira il sospetto che De Bortoli abbia dato voce, risalendo oggi ad una vicenda del 2015, al tentativo dei poteri forti di azzoppare un possibile ritorno dell'ex premier a Palazzo Chigi. Sul piano della battaglia politica con M5S, il Pd crede che i grillini abbiamo le armi spuntate. E che, alzando un polverone sulla vicenda, puntino solo a coprire le proprie difficolta'. La reazione pero', ha chiarito il leader dem ai suoi, non sara' a colpi di dichiarazioni incrociate ma di fatti.

Domenica il segretario prendera' anche lui la scopa per unirsi a parlamentari e volontari nella pulizia di Roma, un'iniziativa che il Pd vuole montare convinto del contraccolpo nazionale su M5S. "La storia si smoscera' presto, i grillini vadano pure fino in fondo con l'ennesima mozione, sulla quale non hanno i numeri, con l'effetto solo di mostrare la compattezza del governo", e' la lettura diffusa tra i parlamentari dem.