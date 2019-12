Bpbb e UniCredit, un'operazione di corporate lending strutturato per Masmer

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in qualità di arranger, e UniCredit, in qualità di underwriter, hanno guidato un’operazione di corporate lending strutturato per un importo di 12 milioni e 800mila euro a favore di Masmec spa, azienda leader in Italia nella produzione di macchinari, sistemi complessi robotizzati per assemblaggi di precisione, prove funzionali e controlli sulla produzione per il settore automotive e biomedicale. Nello specifico, l’investimento complessivo, di circa 25 milioni, supportato dai due istituti di credito e dalla Regione Puglia, è destinato all’ampliamento delle unità produttive e all’introduzione di nuove linee ad alto contenuto tecnologico. Masmec è ritenuta una delle eccellenze pugliesi che più rappresentano la capacità innovativa italiana.

“Il nostro istituto si conferma banca del territorio -dichiara Francesco Paolo Acito, vice direttore generale vicario di Bppb- vicina alle imprese di eccellenza, supportando, anche con la struttura dedicata di Finanza di Impresa, le iniziative di sviluppo ed innovazione tecnologica e strutturando, insieme ai principali player nazionali quale è UniCredit, questa operazione di corporate lending”.

Per UniCredit l’operazione di finanziamento è stata coordinata dal team Corporate, guidato al Sud da Ferdinando Natali, e strutturata dal team F&A. “L’operazione finalizzata con Masmec -spiega Annalisa Areni, regional manager Sud di UniCredit- esprime la volontà della banca di essere un partner di riferimento per le realtà più dinamiche del nostro territorio ed è l’esempio di come l’agire in sinergia può essere un fattore propulsivo di crescita per le imprese che hanno validi e sostenibili piani di sviluppo”.

A sua volta Michele Vinci, presidente di Masmec, rileva che In qualità di a“la costruzione del nuovo stabilimento a Bari è il segno del nostro legame storico e fruttuoso con il territorio. Qui ci sono le nostre radici ed è da qui che ci proiettiamo verso il mondo e verso il futuro. Vogliamo raggiungere ancora tanti traguardi e sono certo che ci riusciremo dando spazio alle competenze e al talento che sappiamo esprimere nell’high-tech e collaborando con istituzioni, imprese ed enti italiani ed esteri”.