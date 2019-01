Bper, arriva il piano. E la prima preda è Unipol Banca

Dovrebbe vedere la luce nella prima metà di febbraio il nuovo piano industriale di Bper Banca. L’obiettivo del vertice è infatti approvare la strategia assieme ai numeri del bilancio 2018 e in queste prime settimane si lavorerà intensamente per dare gli ultimi ritocchi. L’attenzione dell’amministratore delegato Alessandro Vandelli starebbe andando soprattutto alle operazioni straordinarie che, salvo imprevisti, dovrebbero essere incluse nel piano (messo a punto con l’advisor Boston Consulting).

In primo luogo sotto la lente c’è l’acquisizione di Unipol Banca sulla quale stanno lavorando da qualche settimana Citi per Bper e Mediobanca -Credit Suisse per Unipol . L’istituto, ripulito dai crediti deteriorati grazie alla drastica azione di pulizia annunciata l’anno scorso, è un’opportunità di acquisto per Bper (di cui Unipol è azionista al 15,06%) che avrebbe così l’opportunità di allargare la propria rete commerciale e rinsaldare ulteriormente l’alleanze con Bologna.

Proprio in queste settimane, scrive Milano Finanza, sarebbero in corso le trattative sui dettagli tecnici dell’operazione. Ipotizzando un valore compreso tra 350 e 400 milioni, il prezzo ad esempio potrebbe essere versato in contanti piuttosto che in azioni, visto che Unipol è di fatto già azionista di maggioranza relativa del gruppo modenese e non avrebbe ragione per salire ulteriormente nel capitale in tempi brevi.