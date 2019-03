Bper, concambio Ops 7 nuove azioni ogni 3 sulle risparmio Banco di Sardegna

Il cda di Bper ha determinato il concambio da offrire ai titolari di azioni risparmio Banco di Sardegna nell'ambito dell'operazione di razionalizzazione della struttura dell'azionariato della controllata. L'offerta, si legge in una nota, e' di 7 nuove azioni Bper per ogni 3 azioni risparmio Bando di Sardegna portate in adesione. Il cda intende convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti di Bper per deliberare sull'attribuzione al board della delega ad aumentare il capitale al servizio dell'offerta pubblica di scambio per massime 7.883.368 azioni.

L'offerta e' finalizzata al delisting delle azioni di risparmio. Il cda di Bper inoltre si riserva di proporre ai "competenti organi di Banco di Sardegna, a valle dell'eventuale ops e subordinatamente alla sussistenza delle opportune condizioni di mercato, l'avvio dell'iter volto ad addivenire alla conversione volontaria e obbligatoria delle azioni risparmio Banco di Sardegna in azioni privilegiate Banco di Sardegna non quotate su alcun mercato.

Queste operazioni seguono l'accordo per l'acquisto delle quote di minoranza di Banco di Sardegna ora detenute da Fondazione di Sardegna, annunciato al mercato a inizio febbraio. All'assemblea straordinaria degli azionisti, il cda proporra' le delibere sulle modifiche statutarie connesse all'aumento di capitale funzionale all'offerta sulle risparmio del Banco di Sardegna, alle operazioni con Fondazione Banco di Sardegna e a eventuali ulteriori acquisizioni di minorities in societa' del gruppo Bper.

Per quanto riguarda il secondo punto, le operazioni riguardano, in primo luogo, la delega al cda per emettere strumenti convertibili per un ammontare massimo di 150 milioni, nonche' ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di 150 milioni di euro al servizio degli strumenti convertibili, e, in secondo luogo, la delega al cda per aumentare il capitale per un importo massimo di 171,7 milioni di euro mediante emissione di 33 milioni di azioni ordinarie Bper a servizio del conferimento da parte di Fondazione di Sardegna di 10,7 milioni di azioni ordinarie Banco di Sardegna.