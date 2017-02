Bper crolla in Borsa. Conti 2016 peggiori delle attese con dividendo dimezzato

I conti del 2016 di Bper non piacciono a Piazza Affari dove il titolo lascia sul terreno a fine mattinata quasi 7 euro per azione a 4,8 euro dopo essere stato anche sospeso più volte per eccesso di volatilità. Bper ha chiuso il bilancio infatti con un utile netto in calo di oltre il 90% a 14,3 milioni rispetto ai 220,7 milioni del 2015, a causa di poste straordinarie e del contributo al fondo di risoluzione, con una cedola di 6 centesimi, quasi la meta' dei 10 centesimi dello scorso anno. Numeri non attesi dal mercato che si aspettava conti migliori.

Gli analisti di Banca Akros sottolineano che l'utile 2016 di soli 14 milioni e' ben inferiore alle loro stime che erano di 52 mln e il dividendo di 0,06 euro per azione contro attese di una conferma a 0,10. Il Cet1 ratio e' sceso di 70 punti base sul trimestre al 13,8% phased-in e di 86 punti base al 13,3% fully loaded a causa del consolidamento della Cr Saluzzo e della perdita trimestrale di 87 milioni.

Il rosso degli ultimi tre mesi e' superiore alle previsioni di Equita che si aspettava solo 54 mln ed e' legato a 60 mln di maggiori svalutazioni su partecipazioni (di cui 30 mln su Atlante) e 25 mln sui crediti. In linea con le attese i ricavi totali in calo nell'anno del 2,8%, compensati da una riduzione del 3% dei costi operativi a 1,27 miliardi come anticipato

Equita sottolinea che 'resta prioritaria la riduzione dello stock. Durante la conference il management ha rivelato che entro un mese verra' presentato un piano ad hoc. Obiettivo e' riduzione fino al 20%, almeno 1 miliardo di cessione (-10% Npe)'. Confermato l'interesse per CR Ferrara, 'l'impatto dell'acquisizione - scrive Equita - potrebbe essere di -20 punti base a fine piano'. L'outlook 2017 e' in linea con le attese per Equita, negativo per Akros che taglia le stime di utile per azione 2017 del 16% a 0,43 euro e del 2018 a 0,55 euro. Ridotto il target price ada 5,1 a 4,5 euro e il rating da neutral a reduce.