Bper, i tagli di Vandelli sui bancari: 1.500 prepensionati, 230 filiali chiuse

Bper prevede di chiudere circa 230 filiali nell'arco del nuovo piano al 2021, di cui circa il 50% già nel corso di quest'anno. E' quanto emerge dalle comunicazioni di presentazione del nuovo piano industriale. La semplificazione del gruppo passerà anche attraverso la riduzione delle società controllate: nella capogruppo verranno infatti incorporate Unipol Banca, la Cassa di Risparmio di Bra e la Cassa di Risparmio di Saluzzo, oltre a Bper Services.





Bper prevede d'altra parte la "creazione di una gamma completa di società prodotto, con il rafforzamento della società di credito al consumo" e la "possibile ulteriore integrazione di società minori". Il personale sarà ridotto di 1.300 unità entro il 2021, attraverso l'uscita di circa 1.700 dipendenti (1.500 con l'istituzione di un Fondo di solidarietà - tutti prepensionamenti - e circa 230 con la riduzione del ricorso al lavoro interinale), parzialmente bilanciata dall'assunzione di 400 persone "al fine di acquisire nuove competenze e supportare il ricambio generazionale". La banca prevede costi una tantum da 180-200 milioni che porteranno poi a benefici annui per oltre 80 milioni.

Per quanto riguarda i principali target al 2021, il gruppo guidato da Alessandro Vandelli prevede un "utile netto a 450 milioni, con Rote al 10%, un Cet1 fully phased 'in area 12,5%', rapporto cost/income inferiore al 59% e accelerazione del derisking, con un'incidenza dei crediti deteriorati lordi inferiore al 9%".

L'obiettivo sul Cet1, precisa una nota, esclude i potenziali benefici derivanti dal passaggio di Unipol Banca ai modelli interni di valutazione del rischio e la potenziale conversione del bond additional tier 1 da 150 milioni da parte della Fondazione di Sardegna.

Nell'arco del piano il dividend payout sarà in media del 25%. Bper ha calcolato gli obiettivi basandosi su presupposti macro che prevedono una crescita reale del Pil italiano pari allo 0,5% quest'anno, allo 0,7% nel 2020 e allo 0,8% nel 2021. Dal punto di vista strategico, il piano di Bper si basa su tre pilastri: "Crescita e sviluppo del business con un focus particolare sui settori con un significativo contenuto commissionale, come bancassurance, wealth management e global advisory imprese, e con un'elevata marginalita, come il credito al consumo", riduzione dei costi e la già citata accelerazione del derisking.

Gli obiettivi, ha spiegato Vandelli, saranno raggiunti anche in seguito alle recenti operazioni straordinarie, a partire dall'acquisizione di Unipol Banca, "grazie a importanti trasformazioni del nostro modello di business, incentrato sulla capacità di soddisfare bisogni sempre più evoluti e integrati della clientela e da una forte azione di incremento dell'efficienza operativa e di semplificazione".



"Il nuovo piano, quindi - ha concluso il Ceo - muovendo le sue leve dagli ottimi risultati fino ad oggi ottenuti relativamente a redditività, solidità patrimoniale e qualità del credito, mira a consolidare uno sviluppo sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder permettendoci di guardare con fiducia alle prossime sfide da affrontare per l'ulteriore crescita del nostro gruppo".