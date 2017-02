Bper, operazione Carife slitta a marzo. Rumors

Si allungano ancora i tempi per la vendita di Carife a Bper Banca. Secondo alcune indiscrezioni, diverse difficoltà nel negoziato tra Fondo di risoluzione e Atlante sulla vendita di 250 milioni circa di non performing loans potrebbero far slittare l'accordo di alcune settimane, a marzo.



La prossima settimana l'amministratore delegato di Bper, Alessandro Vandelli, dovrebbe essere all'estero e comunque non potrà seguire da vicino l'evolvere delle trattative. Semba che il banchiere confidasse che si risolvessero in fretta i nodi sulle sofferenze bancarie. Il prossimo Cda di Bper è fissato per martedì 28 e difficilmente per quella data potrà esserci la fumata bianca, mentre il giorno prima si riunirà il Cda di Carife.