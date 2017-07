Bpm, Poste e CdP pronte a creare il terzo polo del risparmio gestito

Di Luca Spoldi

Se (non) vinci, prova ancora: mancato il bersaglio grosso col passaggio di Pioneer Asset Management dal gruppo Unicredit alla francese Amundi, la cordata Banco Bpm-Poste Italiane-CdP riprende le manovre in vista del varo di un nuovo polo di risparmio gestito tricolore. Secondo quanto riporta la stampa italiana, infatti, i tre gruppi starebbero studiando come integrare le rispettive attività nel settore del risparmio gestito sotto Anima Holding, così da dare vita a un gruppo con masse gestite per circa 186 miliardi di euro in base ai dati complessivi di Assogestioni di fine maggio (circa 170 miliardi secondo i calcoli di Banca Imi).

Il nuovo gruppo si posizionerebbe subito dietro i tre colossi del settore in Italia, ossia al gruppo Generali (470,43 miliardi di gestito a fine maggio), a Intesa Sanpaolo (circa 384,16 miliardi tra Eurizon e Fideuram) e ad Amundi-Pioneer (che vanta oltre 196,8 miliardi tra Pioneer e Amundi). Attualmente Poste Italiane con 77 miliardi di patrimonio in gestione è quarta nella classifica dei principali gestori italiani, Anima Holding è quinta con 75 miliardi mentre Banco Bpm è quattordicesimo con appena più di 34 miliardi.

Il progetto prevederebbe tre passaggi chiave da realizzare in tempi brevi. Anzitutto il conferimento di Aletti Gestielle Sgr (controllata al 100% da Banco Bpm) in Anima Sgr (di cui è azionista al 14% la stessa banca) dietro un corrispettivo superiore al mezzo miliardo di euro; le due società prolungherebbero anche l’accordo di distribuzione già in essere.

Poi, entro l’anno, BancoPosta Fondi Sgr verrebbe conferita sempre ad Anima da parte di Poste che così salirebbe dall’attuale 10,3%, fino al 25%; infine Poste Italiane cederebbe a CdP (già primo azionista di Anima col 35%) tra il 10% e il 15% di Anima, ridiscendendo tra il 15% e il 10%.

Il nuovo polo, per il quale si prevede una capitalizzazione tra i 3 e i 4 miliardi rispetto agli attuali 2 miliardi scarsi di Anima, vedrebbe CdP come azionista di riferimento con una quota tra il 45% e il 50% del capitale mentre Banco Bpm e Poste Italiane rimarrebbero azionisti di minoranza, complice anche la ridefinizione della strategia di Poste Italiane dove Matteo Del Fante sembra non ritenere più così strategica la presenza nel risparmio gestito rispetto al suo predecessore, Francesco Caio.

La reazione della borsa all’indiscrezione è stata subito positiva: Banco Bpm a metà giornata oscilla sui 3,12 euro, sfiorando il 2% di guadagno, dopo un picco in mattinata a 3,168 euro per azione, mentre Anima Holding guadagna il 5,3% a 6,75 euro e Poste Italiane oscilla sui 6,06-6,08 euro, attorno ai prezzi di chiusura di venerdì, con gli investitori che attendono di capire quale potrà essere la redditività e il focus del gruppo guidato da Del Fante.

Positivi anche i primi commenti da parte dagli analisti: Banca Imi ha confermato il proprio “buy” e il prezzo obiettivo a 6,8 euro su Anima Holding, il cui Cda potrebbe esaminare il potenziale acquisto di Aletti Gestielle già in giornata. Secondo gli esperti, infatti, l’eventuale acquisto di Aletti Gestielle per circa 600 milioni di euro potrebbe portare “a un aumento degli utili di oltre il 15% per Anima Sgr a partire dal 2018”, mentre per Banco Bpm l’operazione potrebbe avrebbe un impatto positivo sul Cet1 ratio intorno ai 60 punti base, evidenziando quasi 440 milioni di euro di plusvalenze latenti.