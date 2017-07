Bpn, nuova multa Fed: cambi manipolati sul Forex e traffico dati

Un'altra multa, questa volta da 246 milioni di dollari. Si allunga la lista delle sanzioni comminate a Bnp-Paribas, la prima banca francese, con l'ultima multa arrivata dalla Federal Reserve a causa, ancora una volta, della manipolazione del Forex, il mercato dei cambi valutari. I trader della banca francese hanno utilizzato chat room elettroniche per mettere in atto una collusione con i rivali, tra 2007 e 2013, finalizzata alla manipolazione dei prezzi del Forex e dei tassi benchmark.

La Fed, nel sanzionare Bnp Paribas, ha ordinato al gruppo presente in Italia con Bnl di migliorare la supervisione sui manager senior e i controlli sul business del Forex. A maggio la banca ha accettato di pagare 350 milioni di dollari ai regolatori bancari di New York, che avevano messo in luce alcune falle, e ha assicurato di aver migliorato i sistemi di controllo, aumentando le risorse e lo staff dedicati alla compliance, avviando un'attivita' di formazione per lo staff e lanciando un nuovo condice di condotta.

L'indagine dei regolatori newyorkesi si era focalizzata su fatti risalenti a dieci anni fa e aveva coinvolto una dozzina di dipendenti di Bnp in tutto il mondo. Oltre alla manipolazione dei cambi, i trader avrebbero anche scambiato con i dipendenti di altre banche dati confidenziali dei clienti. Bnp Paribas ha riconosciuto le sue colpe, si e' scusata e ha assicurato di aver rafforzato le misure di controllo e compliance, licenziando molti dipendenti coinvolti nel caso.

A gennaio la Fed ha vietato all'ex trader di Bnp Paribas, Jason Katz (che ha riconosciuto di aver violato le leggi federali antitrust e di aver manipolato il Forex) di lavorare nel comparto bancario Usa. La banca non potrà, inoltre, ridare un impiego alle persone coinvolte nel caso. Nel maggio 2015 cinque delle più grandi banche del mondo (Barclays, Cititgroup, Jp Morgan Chase, Royal Bank of Scotland e Bank of America) sono state chiamate a pagare una multa da 5,6 miliardi di dollari per chiudere la disputa con le autorita' americane e britanniche, dopo aver ammesso di aver manipolato il mercato delle valute. Un ammontare record che fece salire a 10 miliardi di dollari il totale delle sanzioni a carico degli istituti di credito per le pratiche illecite sul Forex.