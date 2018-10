BpVi, rinviati a giudizio Zonin e gli ex vertici banca

Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Vicenza Roberto Venditti ha deciso il rinvio a giudizio di tutti i sei imputati per il crac della Banca popolare di Vicenza (escluso l'ex direttore generale Samuele Sorato la cui posizione e' stata stralciata dal procedimento per ragioni di salute).

L'ex presidente Gianni Zonin, gli ex vicedirettori generali Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta e Paolo Marin, l'ex dirigente Massimiliano Pellegrini e l'ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto sono tutti accusati a vario titolo di ostacolo alla Vigilanza, aggiotaggio e falso in prospetto.