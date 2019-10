Brexit, l'accordo fa volare le Borse. Torna la fiducia. Corre la sterlina

Le Borse europee stanno allungando il passo sull'annuncio che sia stato raggiunto un accordo. A darne notizia è stato il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Milano sta mettendo a segno un progresso dello 0,9-1% cosi' come Francoforte. Parigi guadagna lo 0,5% e Madrid lo 0,9%. Sul mercato valutario, la sterlina si sta notevolmente rafforzando: è passata da 1,2787 dollari a 1,2941 dollari.

I listini del Vecchio Continente avevano già grato in positivo dopo la notizia dei colloqui fra Juncker e il premier britannico, Boris Johnson, colloqui che avevano il fine di sbloccare la trattativa, mentre la cancelliera tedesca, Angela Merkel, aveva dato speranze affermado che i negoziati "sono in una strada migliore' rispetto al passato, anche se "c'è ancora un cammino da fare per raggiungere l'accordo".

"Penso sia giunto il momento di completare il processo di uscita" del Regno Unito dalla Ue "e di concentrarci il più rapidamente possibile sulla negoziazione della futura partnership con il Regno Unito", ha scritto Juncker al termine del dialogo con Johnson in una lettera al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, lettera con cui ha comunicato il raggiungimento dell'accordo sulla Brexit.

"I negoziatori hanno raggiunto un accordo su un protocollo rivisto" sulla questione del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord e '"su una nuova dichiarazione politica" relativa agli obiettivi della futura relazione tra Ue e Regno Unito, si legge in una nota. Entrambe le intese "hanno il sostegno della Commissione europea", sottolinea Juncker, che invita il Consiglio europeo ad approvarle in occasione della prossima riunione.