Brexit, la May si salva dalla sfiducia. Ecco cosa fare ora sui mercati

Un voto atteso e già scontato dai mercati, una incertezza sul futuro che rimane. All'indomani della bocciatura del piano May per la Brexit, secondo quanto scrive l'agenzia Radiocor-Il Sole 24 Ore, analisti e operatori si concentrato sulle attese per il futuro, a partire dal voto di fiducia al Governo britannico in calendario questa sera. Come ha dimostrato la sterlina, in rialzo senza scossoni nonostante il voto, e con il Ftse100 di Londra un po' più debole del resto d'Europa con qualche segnale di nervosismo ma anche qui senza movimenti violenti. Insomma, un nulla di fatto sulla Brexit, anche nel giorno che doveva essere cruciale.





Anche perchè, secondo gli osservatori, il voto di sfiducia al Governo di questa sera non dovrebbe passare, visto che nuove elezioni non sono nell'interesse dei Conservatori, ne' quelli pro-May ne' i ribelli.

Non e' chiaro però cosa accadrà nei prossimi giorni alla May. Il mercato punta a un prolungamento dei tempi previsti dall'articolo 50 e quindi del termine del 29 marzo per l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue. O, addirittura, si punta a una marcia indietro.

L'incertezza, quindi, e i timori per un 'no deal', resteranno ancora sul tavolo degli investitori nelle prossime settimane. 'In questa fase - commenta Dean Turner di Ubs Global Wealth Management - non suggeriamo di prendere posizione sulla sterlina o sugli asset britannici. Ci aspettiamo che l'incertezza resti alta e che il mercato si mantenga volatile. Nei portafogli, l'esposizione agli asset denominati in sterline dovrebbe restare sui livelli di benchmark finchè la situazione non diventerà piu' chiara'. Come previsto, dunque, i parlamentari britannici hanno votato all'unanimita' contro un accordo che e' ha trovato l'appoggio ne' dei sostenitori della Brexit ne' dalla fazione favorevole al Remain.





"Il risultato non è stata una sorpresa per il mercato - commenta Mattia Nocera a Londra managing director di Belgrave Capital Management del gruppo Banca del Ceresio - come evidenziato dalla limitata correzione dell'indice Ftse. La sterlina si e' addirittura marginalmente rafforzata, riflettendo una possibile, e ora probabile, estensione della scadenza dell'articolo 50 dopo la scadenza di marzo". L'esito del voto, commentano gli analisti di Mps Capital Services, era talmente scontato che la sterlina si e' apprezzata nel piu' classico movimento di 'sell the rumor, buy the news'.

Stessa visione anche per gli esperti di Barclays, per i quali 'una sconfitta cosi' forte portera' a un'estensione dell'articolo 50 che sarebbe positivo per la sterlina. Nel breve termine, viste la molte possibilita' sul tavolo, potremmo vedere una certa volatilità intraday'. Ieri, 'nelle ore precedenti il voto - sottolinea Michael Hewson di Cmc Market - la sterlina stava lentamente arretrando, ma si e' subito ripresa nonostante la portata della sconfitta, visto che gli investitori si stanno gia' concentrando verso la fase successiva del processo'.

I mercati quindi sembrano aver gia' digerito il voto contrario e si aspettano un'estensione della scadenza del 29 marzo, motivo per cui la sterlina resta stabile sopra 1,28 dollari nonostante l'incertezza politica: 'Quello che puo' avere sorpreso - commenta Ricardo Evangelista di Activ Trades - e' stata l'ampiezza della sconfitta, con una differenza di 230 voti e 118 parlamentari che hanno votato contro il loro premier'. Ora e' atteso l'esito del voto di sfiducia al governo con le votazioni previste in serata.

A questo riguardo alcuni ministri avrebbero detto agli industriali britannici che la mozione di sfiducia avra' esito negativo e che ci sarebbe il 'piano B' di posticipare l'articolo 50. Qualora il Governo venisse sfiduciato, si aprirebbe un periodo di 14 giorni in cui tentare la formazione di un nuovo governo e in caso negativo, nuove elezioni.

Ma un voto di sfiducia, secondo gli analisti, sarebbe la vera sorpresa: 'E' improbabile che stasera il governo May perda il voto di fiducia- dicono da Natixis - se non altro perche' i conservatori non vogliono il futuro del Brexit guidato dai laburisti. Per Ricardo Evangelista di ActivTrades, e' 'altamente improbabile che un voto di 'no confidence' proposto da Corbin possa passare in Parlamento. Quello che pero' e' piu'' che evidente e che non esiste una volonta' da parte del Parlamento inglese e dell'Europa di avere una situazione di 'hard Brexit', dunque i mercati dovranno continuare a vivere con questo processo e navigare momenti di forte incertezza'.