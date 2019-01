Bridgestone rileva Tom Tom Telematics per 910 milioni di euro

Bridgestone ha sottoscritto un contratto d'acquisto per Tom Tom Telematics, l'attivita' di gestione digitale delle flotte di auto e veicoli commerciali di Tom Tom, tramite la controllata Bridgestone Europe. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il prezzo fissato per l'operazione e' di 910 milioni di euro. In questo modo il colosso degli pneumatici si e' assicurato il principale fornitore di soluzioni digitali per la gestione delle flotte in Europa con l'obiettivo di creare una piattaforma dati per i veicoli connessi, combinata con la vendita di pneumatici.