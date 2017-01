BRS, Fabio Murino nuovo direttore generale

Fabio Murino, dal 1 gennaio 2017, è il nuovo Direttore Generale di Banca Regionale di Sviluppo subentrando a Giuseppe Lombardi.

Murino, laureato in Giurisprudenza a Napoli, vanta una prestigiosa e ultratrentennale carriera maturata in primari istituti bancari quali Banca Commerciale Italiana, Banca Intesa e da ultimo in Banco di Napoli dove ricopriva la carica di Direttore Area Imprese per la Campania.

Nell’augurare un buon lavoro al dott. Murino che avrà il compito di proseguire, insieme al Vice Direttore Napolitano, nell’operazione di rilancio della Banca, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione di BRS rinnovano i ringraziamenti per il lavoro svolto dal suo predecessore Lombardi con costante impegno, soprattutto nei momenti più delicati.