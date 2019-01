BT Italia in vendita: Tim, Wind Tre e Retelit in corsa

Secondo indiscrezioni di Bloomberg, la business unit italiana di BT starebbe cercando acquirenti potenziali e starebbe vagliando l’interesse del mercato. Secondo il Sole 24 Ore Tim, Wind Tre e Retelit farebbero parte della rosa di società che hanno espresso interesse, per ora non vincolante, per le attività italiane di BT.

La business italiana di BT è in vendita a avrebbe affidato alle banche il compito di esplorare il mercato per identificare potenziali acquirenti. La business unit italiana di BT ha registrato ricavi per 390 milioni di euro a fronte di un Ebitda negativo nell’esercizio fiscale 2017-2018, ma i clienti non le mancano a partire da Eni, FCA e Mediaset che renderebbero quindi il boccone appetibile sul mercato.