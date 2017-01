Btp-15 anni in arrivo sul mercato. Le banche sondano il mercato.Come investire

Pier Carlo Padoan allunga ancora la scadenza del debito (nel 2016 è passata da una media di 7 a 7,3 anni) annunciano l'arrivo sul mercato "nel prossimo futuro" di un nuovo Btp a 15 anni, emissione per cui ha affidato ad un consorzio di garanzia (e non alla Banca d'Italia come avviene per i tagli più piccoli in cui ci si affida agli specialist in asta) il mandato di sondare il mercato sull'ammontare assorbibile a vari livelli di rendimento (ovviamente il Tesoro punta a piazzarne il massimo al rendimento più basso possibile).

Per questa emissione con scadenza primo settembre 2033, Via XX Settembre ha chiamato come consorzio di collocamento l'italiana Banca Imi e le straniere Barclays, Crédit Agricole, Ing e Royal Bank of Scotland (che opera con il nome di NatWest Markets).

In attesa di capire quale sarà il rendimento proposto dal Tesoro (che si regolerà in funzione della domanda registrata dalle banche incaricate di sondare il mercato), in genere, è il parere degli asset manager, è sconsigliabile in questo contesto congelare i propri risparmi per tagli oltre i 10 anni.

E' ovvio che con tassi che restano ai minimi storici Padoan punti a collore quanti più titoli di Stato possibili per finanziarsi a basso costo, ma gli obiettivi del Tesoro cozzano con le logiche d'investimento dei sottoscrittori che, di fronte a uno scenario con tassi d'interesse in risalita a breve (la Federal Reserve ha già iniziato e la Bce potrebbe procedere nei prossimi due anni), scegliendo un Btp a 15 anni rischiano di spuntare il massimo rendimento possibile per scadenze temporali così lunghe.