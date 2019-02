Btp a 30 anni, ordini record- Fiducia nell'Italia sui mercati

E' stato fissato a 8 miliardi il collocamento del nuovo Btp benchmark a 30 anni emesso dal ministero dell'Economia con scadenza 01.09.2049. Il libro ha registrato ordini record per 41 miliardi. L'operazione e' stata condotta da un consorzio di banche composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank e Goldman Sachs. Il rendimento e' di 18 punti base superiore a quello offerto dal precedente trentennale con scadenza marzo 2048.



"Il titolo", specifica una nota del Mef, "ha scadenza 1 settembre 2049, godimento 1 settembre 2018 e tasso annuo 3,85%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione e' fissato per il 13 febbraio. L'importo emesso e' stato pari a 8 miliardi di euro. Il titolo e' stato collocato al prezzo di 99,594 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 3,910%. Il collocamento e' stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Banca Imi, Bnp Paribas, Cre'dit Agricole, Deutsche Bank e Goldman Sachs e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualita' di co-lead manager".