Btp Italia, parte sottotono. Dal retail segnale di sfiducia

Debutto sottotono per la quattordicesima emissione del BTp Italia. Alla chiusura della prima giornata di collocamento, dedicata agli investitori retail, la raccolta si ferma poco oltre 481 milioni di euro. Lo scorso maggio la prima giornata si chiuse con una raccolta di 2,3 miliardi, mentre sempre con riferimento alla prima giornata delle piu' recenti emissioni, la dodicesima chiuse a 2,2 miliardi, l'undicesima a 1,6 miliardi e la decima a 1,2 miliardi. La novita' dell'emissione che ha preso il via oggi e' che il nuovo BTp Italia ha scadenza quadriennale. Il tasso cedolare minimo garantito e' stato fissato nei giorni scorsi all'1,45 per cento. Il collocamento retail si conclude dopodomani per lasciare spazio agli investitori istituzionali.