Btp Italia parte bene con retail, raccolti 2 miliardi

Ottima partenza per il Btp Italia, il bond indicizzato all'inflazione pensato per i risparmiatori lanciato per la prima volta a marzo 2012 e' arrivato alle 15/ma edizione. Rimesso in pista in un contesto di tassi bassi e senza che sia stata fatta un'emissione a primavera, il titolo del Tesoro con scadenza a ottobre 2027 non ha deluso le attese. E, nella prima delle due giornate dedicate al retail, ha visto sottoscrizioni a sfiorare i due miliardi di euro con 27.150 contratti e un controvalore esatto di 1,995 miliardi.



Se si considera che la parte del leone ultimamente l'hanno fatta gli investitori istituzionali, ai quali e' dedicata mercoledi' l'ultima giornata, i risultati dell'avvio fanno ben sperare in un risultato diverso dal flop registrato nella edizione precedente: era novembre 2018 e la raccolta totale si era fermata a 2,16 miliardi dopo un avvio che aveva visto sottoscrizioni per soli 481 milioni nella prima delle tre giornate allora dedicate al retail. Il nuovo Btp Italia assicura una cedola minima garantita pari allo 0,60% che potra' essere rivista all'insu' e ogni caso comunicata all'apertura della giornata di mercoledi'.



Strumento familiare per il risparmiatore, in questa fase propenso a tenere la liquidita' parcheggiata sui conti correnti viste le poco allettanti alternative di investimento, il nuovo Btp potrebbe rappresentare una soluzione. Tra i vantaggi c'e' l'assenza di commissioni nei primi due giorni dedicati al retail e il premio del 4 per mille per chi tiene il bond fino alla scadenza tra 8 anni.



Alla luce di questi aspetti e delle generali condizioni dei mercati gli analisti di Unicredit, impegnata nell'operazione insieme a Banca Imi (Intesa Sanpaolo), si sono spinti a stimare per la quindicesima emissione una raccolta finale nell'ordine dei 4 miliardi di euro.(