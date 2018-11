BTp: mercati in 'risk-off' e tensioni su Paese dietro flop BTp Italia

Contesto di mercato non favorevole in quanto 'avverso al rischio' (risk-off) e timori per le tensioni che si stanno accumulando sui titoli di Stato italiani dopo il varo della Manovra. Secondo quanto riporta Radiocor, è in questo mix di fattori, dicono gli operatori interpellati da Radiocor, che vanno ricercate le ragione del flop che sta accusando, almeno in queste due prime giornate di collocamento, il nuovo BTp Italia emesso dal Tesoro.

Il risultato, dicono, è deludente anche perche' la struttura del titolo sembrava venire incontro proprio alle esigenze del retail, con una scadenza ridotta a 4 anni e un tasso minimo garantito decisamente più elevato rispetto alle ultime emissioni (mai cosi' alto dalla sesta emissione dell'aprile 2014). Il risultato invece - riporta Radiocor - ha deluso le attese con la raccolta totale che, nei primi due giorni, si è fermata a 722 milioni di euro.

La struttura del titolo aveva spinto alcuni operatori a ipotizzare per questa emissione una componente domestica più alta del solito e, tra gli investitori domestici, una componente al dettaglio più elevata del solito, anche considerando che il titolo, tra tasso minimo garantito e inflazione attesa, puo' arrivare a fornire uno dei rendimenti reali più elevati nella sequenza dei BTp Italia emessi finora. UniCredit si attendeva una dimensione finale dell’operazione in area 5-8 miliardi di euro, ammettendo che l’operazione potrà avere “un importante effetto di segnalazione per i mercati” mentre il suo peso sugli esiti del finanziamento annuale del Tesoro saranno limitati, essendo il programma “già abbastanza avanzato”.

L’operazione, segnalava UniCredit in una preview dell’emissione, “costituirà un importante test per l'appetito domestico interno al debito sovrano italiano ai rendimenti attuali”. Una domanda scarsa, avvertiva UniCredit, potrebbe essere “presa come un segno che gli investitori al dettaglio non forniranno un grande sostegno ai BTp l'anno prossimo e ciò potrebbe esercitare ulteriori pressioni sui BTp”. Al contrario - conclude Radiocor - una domanda al di sopra delle attese potrebbe avere un effetto benefico sui titoli di Stato italiane e sui BTp in particolare.