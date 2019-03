Btp, spread ai minimi da sei mesi a 234 punti, rendimento ai minimi da maggio

Spread col Bund ai minimi da sei mesi e rendimento dei BTp decennali al livello piu' basso addirittura da maggio 2018. Si chiude cosi' la prima seduta della settimana dopo che Moody's ha lasciato invariato il giudizio sul debito italiano, sostenendo il recupero dei titoli di Stato italiani che prosegue da alcune settimane. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco ha infatti chiuso a 234 punti base, dai 241 punti del finale di venerdi', su livelli che non si vedevano da fine settembre 2018. In netto calo anche il rendimento del BTp benchmark decennale, che ha terminato la giornata al 2,42%, livello che non si vedeva da ancora piu' tempo: maggio 2018.