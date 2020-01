Btp, spread ancora giù dopo l'Emilia. Rendimento a 10 anni a un soffio dall'1%

Avvio di positivo per i Btp che consolidano il rally innescato dalla vittoria del centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Nelle prime battute lo spread tra i titoli di Stato italiani benhcmark e i pari scadenza tedeschi raggiunge quota 136 punti, in calo rispetto ai 138 punti della chiusura di ieri e ai minimi dalla metà di settembre.



Scende anche il rendimento del Btp decennale benchmark che ieri ha terminato la seduta all'1,03%, dopo aver toccato un minimo allo 0,99% (ai minimi dall'inizio di ottobre 2019). In avvio la scadenza decennale vede il rendimento attestarsi a quota 1,01%.