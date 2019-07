Btp, Tria: è tornata la fiducia nell'Italia

"È tornata la fiducia nell'Italia, adesso giù l'Irpef per le classi medie". Ad annunciarlo, in una intervista al quotidiano La Repubblica, il ministro dll'economia, Giovanni Tria soddisfatto dopo lo scampato pericolo dellac procedura di infrazione da parte dell'Europa.

"Quest'anno abbiamo già fatto un aggiustamento strutturale forte. - ha spiegato il ministro - Per l'anno prossimo l'obiettivo del governo è riportare il debito su un sentiero di riduzione, anche e soprattutto attraverso un rilancio della crescita economica. Abbiamo un debito alto. Con una crescita vicina allo zero quest'anno dobbiamo almeno stabilizzarlo. Penso che con le misure prese - ha quindi aggiunto - siamo riusciti a rassicurare i mercati, che significa rassicurare famiglie e imprese. È una condizione necessaria se vogliamo avere qualche effetto dalle misure espansive prese anche con la legge di bilancio. Per il 2020 è però prematuro mettere delle cifre: vedremo come andrà l'economia italiana nel secondo semestre, anche nel contesto di quella europea".