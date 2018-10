Fake truth? Una speranza c'è: Buddy Fox, analista di Affaritaliani.it

FESTIVAL DELLE FAKE TRUTH SULLE MANOVRE FINANZIARIE DI RENZI E DI CONTE

(da www.riccardoruggeri.eu)

Per non correre il rischio di essere bollato come fabbricatore di fake news o peggio di fake truth (attività oscene che non mi appartengono) mi attengo solo a documenti ufficiali che fanno riferimento alla comunicazione, sia pure di regime, qualunque essa sia. Ho preso il commento sulla “Manovra 2016” della prestigiosa agenzia AdnCronos del 16 ottobre 2015, esattamente tre anni fa. Il Presidente della Repubblica era lo stesso, così i membri della Commissione europea, così il Presidente della Bce, i direttori dei grandi giornali e delle principali TV erano anche loro gli stessi di oggi.

BIOGRAFIA - Riccardo Ruggeri nella vita ha fatto tanti mestieri (operaio, travet, manager, consulente di business, imprenditore, scrittore, giornalista, editore), da oltre vent’anni risiede all’estero. Dal suo eremo svizzero osserva come campano gli amati italiani, preoccupato che possano un giorno rassomigliare ai loschi centro e nord europei. Si definisce un nonno invecchiato bene, dispiaciuto di avere scarse possibilità di diventare bisnonno.

Al potere invece c’era Matteo Renzi, con grande soddisfazione di tutto l’establishment e il tifo da stadio di tutte le élite di ogni ordine e grado, dai board aziendali e culturali più prestigiosi e rarefatti all’ultima delle bocciofile di periferia. Curiosamente cosa si diceva allora era esattamente quello che si dice ora. Tre anni passati invano? Non lo so. Allora, i media, le élite, l’establishment, erano tutti eccitati, convinti di aver trovato un leader che ci avrebbe accompagnato per un ventennio, un mix fra Aldo Moro, Enrico Berlinguer, Barack Obama. Con poche slide pregne ci aveva fatto sognare, ogni mese (al 27?) avremmo avuto una nuova riforma. L’Europa tentava di mettere dei paletti? Gli euroburocrati sarebbero stati messi a cuccia dalla giovanile energia di Matteo. Tutto come allora, ma oggi il Paese è spaccato: insulti, volgarità, disprezzo sono la quotidianità.

Ecco cosa scriveva nel 2015 l’agenzia AdnCronos riportando le parole (originali) del premier Matteo Renzi (grassetto e sottolineature sono dell’agenzia):

“Bruxelles è una istituzione a cui diamo 20 miliardi di euro ogni anno e ne prendiamo indietro 11. Ogni anno, quindi, diamo 9 miliardi all’Ue. Non ci può dire quali tasse tagliare. Se Bruxelles ti boccia la legge di Stabilità tu gliela restituisci tale e quale e fa uno pari”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Matteo Renzi ai microfoni di Radio24.”Bruxelles non ha nessun titolo per intervenire nel merito delle misure” della legge di stabilità, “Bruxelles non è il nostro maestro”, ha sottolineato. “La subalternità italiana in questi anni -ha aggiunto il premier- è stata particolarmente sviluppata nei confronti dei burocrati di Bruxelles”.

Ue: La Commissione europea presenterà entro fine novembre il giudizio definitivo sulla bozza di Legge di Stabilità 2016, ha confermato una portavoce dell’esecutivo Ue, che ieri ha ricevuto le bozze di bilancio dei Paesi dell’area euro. “Ora valuteremo le bozze secondo le regole del Patto di Stabilità e Crescita e alla luce delle previsioni economiche, che saranno presentate il 5 novembre. La valutazione definitiva sarà presentata a fine novembre”, ha spiegato la portavoce. Intanto è polemica sulle frasi del presidente del Consiglio Ue DonaldTusk. Renzi, lasciando il vertice europeo terminato nella notte, ha detto che le affermazioni di Tusk, che parlando al Parlamento europeo ha paragonato l’Italia all’Ungheria nella gestione della crisi migratoria, “non sono state le più idonee, non tanto verso il governo italiano ma verso il popolo italiano“. “Il popolo italiano in questi mesi ha fatto un lavoro straordinario, ha salvato decine di migliaia di persone. E’ un popolo che ha lavorato con grande attenzione”, ha aggiunto MatteoRenzi.

Confesso che, pur sforzandomi, non riesco a trovare differenze, salvo i toni, da quanto pronunciato tre anni fa dal premier Renzi e quelle attuali del premier Giuseppe Conte, i concetti, le parole, persino la differenziazione fra “governo e popolo” sono le stesse, il vecchio oscenamente scopiazzato dai nuovi. Allora c’era però simpatia umana e culturale verso Matteo Renzi, tutto gli veniva concesso, le gaffe non colte, le menzogne perdonate ancor prima di essere pronunciate. Oggi verso Giuseppe Conte, solo disprezzo e odio.

Il perché mi sfugge ma questo poco importa. Politicamente è tutto nella norma (la lotta politica è anche questo) ma, giornalisticamente, tutto ciò non è accettabile. Quelle erano e queste sono tutte fake truth in purezza e noi indipendenti dobbiamo dirlo alto e forte. Perché le fake truth, molto più delle fake news, sono il cancro della nostra epoca. Specie noi giornalisti dobbiamo scoprirle se fatte da altri e denunciarle, ovviamente mai praticarle. Siamo certi di farlo? Una speranza fuori dal coro l’ho trovata in rete: Buddy Fox, analista del digitale affaritaliani.it.