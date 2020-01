Buddybank: la rivoluzionaria Startup di UniCredit

Buddybank, Startup di UniCredit, è una banca online interattiva, semplice e veloce che gestisce il rapporto con il cliente in maniera personalizzata via chat 24/7. Oggi compie due anni, festeggia i traguardi raggiunti e guarda posistivamente al futuro

Buddybank compie oggi due anni e festeggia i traguardi raggiunti con il suo modo rivoluzionario di "fare banca" tramite un'app che interagisce direttamente con i clienti 24/7 affermandosi nel mondo del Banking Communication. Festeggia i successi e guarda al futuro, tra gli obiettivi la crescita della quota clientela ponendo particolare attenzione ai giovani clienti per aiutarli ad entare al meglio nel mondo bancario.

Claudia Vassena, Head of Buddybank, in occasione del secondo anniversario ha raccontato la storia e gli obbiettivi della Startup ad Affaritaliani.it: “Buddybank è stata lanciata grazie all’idea di alcuni colleghi mossi dalla volontà di creare un’app in cui portare una banca per servire i clienti attraverso una chat. Nasce dall’osservazione, cinque anni fa, dell’esplosione dell’esigenza di comunicare, soprattutto tra i giovani, proprio attraverso le chat. Il procedimento è semplice: basta scaricare l’app, si sottoscrive un conto corrente e si è serviti 24/7 tramite la chat. In oltre cerchiamo di innovare anche il modo in cui facciamo comunicazione, cerchiamo di comunicare in modi più nuovi rispetto ai canoni classici del mondo bancario. Un esempio è il nostro canale youtube, abbiamo tenuto dei concerti nei nostri uffici. In più cerchiamo di fare formazione, di illustrare i servizi che stiamo lanciando, come la nuova sezione carte o la sezione dei prestiti appena lanciata. Tra gli obiettivi per i prossimi anni c’è sicuramente la crescita della quota clientela, farsi conoscere sempre di più sul mercato e cercare di andare oltre il semplice prodotto conto corrente andando verso il mondo delle prepagate, oltre al focus principale che è il servizio ai bisogni dei nostri clienti. Per loro stiamo pensando dei piccoli prodotti che insegni loro il modo adeguato per approcciarsi ad un investimento per poi un domani accompagnarli nella loro crescita”.

Buddybank: servizio Life Style, modulo Love

Oltre ad essere impegnati nell'ambito finanziario con il modulo Love, Buddybank cerca di soddisfare i bisogni dei propri clienti in tutti i momenti della loro giornata.

Caludia Vassena l'ha spiegato ad Affaritaliani.it: “Sin da subito abbiamo lanciato un servizio chiamato Life Style, il modulo Love per cui utilizzando l’app il cliente è libero di chiedere qualsiasi cosa 24/7, non solo relativo al mondo bancario ma può usufruirne per prenotare un ristorante o cercare un regalo. I riscontri sono ottimi, i clienti lo apprezzano e per tale ragione stiamo cercando di allargare il nostro portafoglio per poter aggiungere altri servizi che soddisfino i bisogni dei nostri clienti anche fuori dell’ambito prettamente bancario”.